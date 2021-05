Recape da Prefeitura de Sumaré contempla novas ruas

Nesta quarta-feira (19) as equipes do Programa de Recape Contínuo (PRC) da Prefeitura de Sumaré estiveram na Rua Flozino Rodrigues da Mata, no Jardim São Luís, região do Matão, para os trabalhos de recuperação da malha asfáltica. A rua faz esquina com a Avenida Emílio Bosco, importante via de acesso do Matão.

Com mais de um milhão de metros quadrados de asfalto recuperado em todas as regiões da cidade desde 2017, o PRC segue cronograma da Secretaria de Obras e de Serviços Públicos, priorizando ruas e avenidas com fluxo intenso de veículos e que, consequentemente, apresentam asfalto mais danificado.

“As equipes do PRC estão diariamente nas ruas, cumprindo a programação e levando asfalto de qualidade para todas as regiões. Um investimento pioneiro na cidade que reflete em melhorias na Mobilidade Urbana e também traz mais segurança para motoristas e a população em geral”, disse o prefeito Luiz Dalben.