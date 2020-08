Recape avança no Parque Franceschini e Altos de Sumaré

A Prefeitura de Sumaré inicia a semana com melhorias na malha viária da cidade. Nessa segunda-feira (24) as

obras de recapeamento ocorrem nas Ruas Atilio Biondo e Palmiro Franceschini (Parque Franceschini) e Luiz da

Costa Pinto (Altos de Sumaré). Essas são mais vias públicas que recebem o PRC (Programa de Recape Contínuo),

por meio de recursos próprios e verbas oriundas das emendas parlamentares do deputado estadual Dirceu Dalben,

respectivamente. Outras ruas também serão contempladas.

O objetivo do PRC, executado pelas secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos, é recuperar o

pavimento do município, priorizando as ruas que têm ligação com bairros, com mais fluxo de veículos ou que

fazemparte de itinerário do transporte coletivo e, por esses motivos, apresentam asfalto mais danificado.

Aproximadamente 150 ruas ganharam pavimento novo em toda a cidade, totalizando 500 mil m² de vias recapeadas

incluindo, além do Altos de Sumaré e Franceschini, bairros como a Vila Yolanda Costa e Silva, Parque Euclides

Miranda, Jardins Santa Terezinha, Denadai, Santiago, Minesota, Aclimação, Vila Vale, Parques Santo Antônio e

General Osório, entre outros.

A Prefeitura de Sumaré também concluiu na semana passada o recapeamento da Rua Santa Maria, mais conhecida comoEstrada da Servidão – que liga os bairros Santa Maria e Nova Veneza. A revitalização do pavimento, uma

reivindicação dos moradores, garante mais conforto e segurança no trânsito. Ao todo, foram aplicados 690 metros

lineares de asfalto novo.

“A melhoria faz parte das inúmeras realizações do PRC (Programa de Recape Contínuo), que acontece desde 2017 e

conta com recursos do próprio Município e de emendas parlamentares apresentadas pelo deputado estadual Dirceu

Dalben na ordem de R$ 4,6 milhões”, explicou o secretário de Serviços Públicos, Aparecido Fernandes.