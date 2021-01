REC transmite final da Libertadores com show de prêmios

A Rádio Esporte Clube transmitirá a decisão da Libertadores entre Palmeiras e Santos, no sábado, 30/01, a partir das 16h, pela página do Facebook (www.facebook.com/recesporte) e o canal da REC no YouTube.

O internauta que curtir a página, comentar e compartilhar a transmissão, concorrerá a vários prêmios, entre eles, uma camisa oficial do campeão da Libertadores e um kit especial do Empório Stefanini.

Toda a emoção terá a narração de Júlio Stevanelli, os comentários de Moisés Lacerda e reportagens de Ariel Ferreira.