‘Yo soy Rebelde’, a novela mexicana que bombou cerca de 15 anos atrás e lançou estrelas brasileiras em sua versão na RecordTV volta agora na Netflix.

Depois de muita espera, os fãs vão poder retornar à escola Elite Way, agora chamada EWS. Isso porque a Netflix lançou a sua versão de ‘Rebelde’, com novos personagens e tramas. O seriado, que inclui a brasileira Giovanna Grigio no elenco, deve mexer com o coração dos muitos fãs dos dramas vividos pelos RBD originais.