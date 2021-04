Realme 7 e Pro com R$ 500 de desconto. Dia das Mães

São Paulo, 29 de Abril de 2021 – Com o Dia das Mães se aproximando, se inicia também a busca pelo presente perfeito por parte dos filhos. E, em um cenário em que a conectividade se mostra cada vez mais importante – principalmente para que os familiares possam se sentir mais próximos daqueles que estão longe -, aparelhos celulares e gadgets podem ser o presente ideal.

Com isso em mente, a realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, preparou promoções para uma das datas mais esperadas do ano com produtos do seu catálogo, que terão descontos especiais por tempo limitado.

Os modelos realme 7 e realme 7 Pro estarão com desconto de R$500,00 e saem de R$ 2.299 e R$ 2.799 por R$ 1.799 e R$ 2.299, respectivamente. Os fones de ouvido Buds Q e Buds Air Pro, e o relógio inteligente Watch S estarão com descontos de até R$200,00 e sairão por R$229, R$ 699 e R$ 699, respectivamente.

realme 7 e realme 7 Pro

Lançados no Brasil em janeiro de 2021, o realme 7 e realme 7 Pro contam com funcionalidades como armazenamento de 128 GB e câmeras traseiras de 64 MP que permitem a gravação de vídeos de 4K, ideais para imagens ricas em detalhes. O Modo Estrelado presente nos celulares otimiza a captura de luzes durante a noite, com estrelas mais nítidas e coloração mais intensa. Já as câmeras frontais, essenciais para as tão frequentes videochamadas, variam entre os modelos, com 16 MP no realme 7 e 32 MP no realme 7 Pro.

Outro grande diferencial dos modelos são os carregadores Dart e SuperDart de 30W e 65W, responsáveis pela carga de, respectivamente, 50% em 26 minutos no realme 7 e 100% em apenas apenas 34 minutos no realme 7 Pro. Além disso, ambos aparelhos são Dual SIM, o que torna possível a utilização de dois chips de diferentes operadoras, otimizando ao máximo as tarifas telefônicas de pacotes de dados e ligações.

Disponíveis nas cores Azul Névoa e Prata Radiante, os smartphones da realme ainda contam com a funcionalidade de impressão digital lateral instantânea. A tecnologia possibilita o uso da impressão digital dos usuários para o desbloqueio rápido do telefone, não sendo necessário digitar um código toda vez que o celular em questão for utilizado.

Buds Air Pro, Buds Q e Watch S:

Os wearables da marca, para que as mães possam ficar ainda mais conectadas, também têm sua vez. Os fones de ouvido wireless Buds Air Pro contam com recursos como a tecnologia TWS (True Wireless Stereo), latência de 95 milissegundos e cancelamento ativo de ruído de até 35 decibéis e são comercializados em duas cores: Preto Rock e Branco Soul. Resistente a respingos d’água, o device fornece aos usuários uma vida útil de até 25 horas e realiza cargas rápidas, em que apenas 10 minutos resultam em 3 horas de reprodução.

Já os Buds Q, fones com design de feijão da realme, são perfeitos para uso ao longo do dia com bateria de até 20 horas e latência de apenas 119 milissegundos. Os modelos, disponíveis nas cores branca, preta e amarela, se adaptam perfeitamente aos ouvidos e permitem uma experiência de uso mais confortável com funções como as de recebimento de chamadas, troca de música e ativação do assistente de voz com um único toque.

Por fim, com tela redonda e características que o tornam um assistente de saúde em tempo real com design inovador, o relógio inteligente Watch S pode ser uma boa opção de presente para as mães que gostam de se movimentar. O relógio da fabricante chinesa possui tela de toque colorida de 3,3 cm e brilho automático em cinco níveis, além de recursos como monitor de batimentos cardíacos e nível de oxigênio no sangue.

Promoção de Dia das Mães

A promoção de Dia das Mães tem vigência de 26/04 a 09/05. Nela, o realme 7, realme 7 Pro, Buds Q, Buds Air Pro e Watch S podem ser encontrados no site das Americanas.com com descontos que chegam a ultrapassar 25%. A seguir, todos os detalhes:

realme 7

De R$ 2.299 por R$ 1.799 à vista, com desconto de R$ 500. Para compras parceladas em até 12 vezes, o smartphone é encontrado por R$ 1.899.

realme 7 Pro

De R$ 2.799 por R$ 2.299 à vista, com desconto de R$ 500. Para compras parceladas em até 12 vezes, o smartphone é encontrado por R$ 2.399.

Buds Q

De R$ 279 por R$ 229, com desconto de R$ 50.

Buds Air Pro

De R$ 899 por R$ 699, com desconto de R$ 200.

Watch S

De R$ 899 por R$ 699 à vista, com desconto de R$ 200.