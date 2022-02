Reajuste. Prefeitura apresenta 13% e contraproposta segue para servidores

A Prefeitura de Americana se reuniu, nesta quarta-feira (16), com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA) para alinhar uma nova contraproposta para o reajuste salarial dos servidores. Após as argumentações dos representantes, o Executivo propôs um reajuste de 13% nos salários e de 19,67% no vale-alimentação, que passaria de R$ 610 para R$ 730 para todos os trabalhadores.

O percentual foi 3% além do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro a dezembro de 2021, que era a proposta inicial da Prefeitura. Já o percentual do vale-alimentação contemplou integralmente a solicitação do sindicato.