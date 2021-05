Vai reabrir a Biblioteca Municipal

Nesta segunda-feira (3), a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) abriu novamente ao público a Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandira Basseto Pântano” de forma gradual e seletiva. A decisão foi tomada considerando as determinações do Plano São Paulo e as orientações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (Siseb) com relação à Covid-19.

A local será aberto de segunda a sexta-feira, das 11h às 16 horas, e o empréstimo de livros exige a reserva e agendamento prévio pelo telefone (19) 3461-9157. Para fazer devoluções, não é necessário o agendamento. A administração da Biblioteca informa também que o local para leitura, pesquisa e atividades culturais continuam suspensos e para a prevenção do Covid-19, não estão sendo recebidas e feitas doações de materiais.

O catálogo de livros online está disponível no site https://bibliotecadeamericana.com/

Mais informações pelo telefone da Biblioteca Municipal (19) 3461-9157.