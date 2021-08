Reabertura do comércio em SP deve gerar mais empregos

A reabertura total do comércio em São Paulo sem mais restrições sanitárias, de movimentação e horário de funcionamento a partir de hoje, anima empresários do setor de lojas de shoppings. Para a ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping),o momento é positivo após um ano e meio com restrições e fechamento completo, o que levou à falência mais de 10 mil lojas em todo o país.

“Com a aceleração da vacinação que na cidade de São Paulo chegou a quase toda a população adulta, o avanço é uma boa notícia para os lojistas, para os empregados do setor comercial e para o consumidor, mas não iremos descuidar dos 20 protocolos aplicados com sucesso nas lojas de shopping nem do uso de máscara nos centros de compra”, afirma Nabil Sahyoun, presidente de ALSHOP.

Com a reabertura sem restrições de horário e capacidade de público a partir de hoje, parte dos funcionários pode ser recontratada. “Pesquisa recente da ALSHOP mostrou que um pouco mais da metade dos lojistas estimam que as vendas vão crescer até 20%, enquanto que para 1/3 dos lojistas esperam aumento de faturamento em torno de 40% até o fim do ano. Temos 182 shoppings no estado de SP com 50 mil funcionários envolvidos nesta operação e esperamos, ao menos, gerar mais 5 mil vagas nos próximos meses”, explica Sahyoun.

As próximas datas importantes para o comércio são o Dia das Crianças, Black Friday, além do Natal e do Réveillon. Com o aumento da movimentação e o fim das restrições, algumas atrações como espaço infantil, parques, cinemas e teatros tendem a atrair maior público para os empreendimentos. “Nosso olhar é positivo e há expectativa de contratação, mas isso dependerá, é claro, da recuperação econômica, pois o poder de compra caiu muito por parte da população e ainda há muito desemprego e outros prejuízos causados pela pandemia”, finaliza Sahyoun.