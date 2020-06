Reabertura do comércio de rua exige maior cuidado com pragas urbanas

Com a flexibilização do isolamento social e a abertura de algumas atividades econômicas, a Aprag (Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas), alerta para a necessidade de ações complementares aos protocolos em vigor tendo em vista o reforço ao combate às pragas urbanas nos estabelecimentos comerciais. Para o vice-presidente da entidade, Sérgio Bocalini, estas medidas são essenciais para evitar o colapso ainda maior nos hospitais, em meio à pandemia do Covid-19.

– A presença de pragas e vetores urbanos contribui para disseminação de diversas doenças, que podem afetar a imunidade das pessoas, além de sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde – alerta Bocalini.

O vice-presidente da Aprag chama a atenção para a realização de um processo de controle de pragas nos estabelecimentos que estão sendo autorizados a reabrirem.

– Como ficaram meses fechados, muito destes locais podem ter se transformado em foco de pragas e vetores. Essa é uma questão fundamental pata garantir a segurança do público que começa a voltar a frequentar essas lojas – salienta.

A Aprag orienta que monitoramento seja mensal para que ações pontuais sejam executadas rotineiramente.