Ratinho, do SBT, envia mensagem de apoio a Rafael Macris

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, do SBT, enviou na manhã desta quinta-feira, 12, mensagem de apoio ao candidato a prefeito Rafael Macris. Ratinho diz no vídeo.

“Quero mandar o meu abraço ao povo de Americana e em especial ao Rafael Macris. O Rafael Macris tem o meu reconhecimento pela sua qualidade de gente e de caráter”, disse o apresentador. “Quero deixar claro que o Ratinho, do SBT, tem o reconhecimento do caráter e de bom moço do Rafael Macris”, completou o apresentador.

Rafael Macris comemorou o apoio na reta final. “Obrigado pelo incentivo carinhoso, meu amigo Ratinho. Essa mensagem nesta reta final só nos dá ainda mais energia para fazermos Americana grande de novo”, concluiu Rafael.