‘Ratinho da região’ volta à TV para todo Estado

A partir do dia 06 de julho, estreia na Rede Brasil de Televisão, de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 20h30, o programa “A Hora da Verdade” como apresentador Kleber Leite- que chegou a ser conhecido como Ratinho da região.

O projeto conta com muita informação, sem deixar o bom humor e um senso crítico de lado. Muitas notícias, entrevistas, comentários e games interativos com prêmios como nos quadros; “Hora da Bola” os espectadores disputam para fazer parte da brincadeira e ter a oportunidade de tentar a sorte. Quem for mais rápido, e conseguir falar com a produção, tira um número na roleta e pode sair vencedor!

O que será que tem dentro da Maleta Azul? Outro quadro que promete muita descontração., afinal, o que está escondido pode ser qualquer objeto que caiba dentro dela. A regra do desafio é clara: acertou, ganhou!

Na semana de estreia, Kleber Leite receberá diversas celebridades como; Coronel Telhada, deputado estadual por São Paulo, Dr. Fabio Pinheiro Lopes, diretor do DHPP, com mais de 20 anos de experiência e diversos casos bem resolvidos entre outros.

A Rede Brasil de Televisão está disponível nos canais:

São Paulo sinal digital aberto em 10.1

VIVO TV Canal 237

VIVO TV/GVT canal 248

VIVO Fibra canal 526

OI TV canal 10

SKY canal 17

CLARO TV canal 13

ALGAR TV canal 717