Rappers de Rondônia ganham destaque com clipe Tropa do Rm 2

Jovens do interior do estado de Rondônia ganharam grande popularidade na internet após lançarem músicas como “Tropa do rm”, que mostra a visão dos músicos independentes. O grupo intitulado de “Paclã Mob” tem como membros Necalli Mc, JãoZec, Abidu Mc e Britto Mc, a produção musical fica por conta de Necalli. Os quatro amigos decidiram unir suas forças para conquistarem o mesmo objetivo. O clipe Tropa do rm parte 2 foi dirigido e produzido por El Patron Films (Fabio Jaguar) e Agência Mix (Wanderson Roncen).

Necalli explicou que a produção da musica Tropa do rm foram horas de empenho de cada um dos rappers pois cada um escreveu sua parte. Os jovens estão se empenhando com grandes esforços para alcançar os sonhos que tanto almejam.

Confira o clipe Tropa do RM – parte 2

https://www.youtube.com/watch?v=CWY1aD3mnbQ