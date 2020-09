Garota de 17 cai com droga no Guanabara

A equipe recebeu informações de que haveria um mandado de busca e apreensão em contra um adolescente que morava no endereço acima. Com as informações e adolescente ser conhecida pela atividade de venda de drogas no bairro Guanabara, passou então a diligenciar logrando êxito pelo local em avistar a infratora.

Solicitado auxílio de uma GM e após busca pessoal, nada interesse policial encontrado. Informado a ela sobre o mandado contra ela pelo delito de tráfico de drogas, foi conduzida e apresentada a unidade de polícia judiciária, onde após registro dos fatos adolescente permaneceu apreendida aguardando vaga em uma unidade para adolescente infrator.