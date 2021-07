Rapaz desaparecido em SB. Carro foi encontrado

Na tarde do último sábado (10), a equipe de Apoio da Guarda Civil Municipal (GM) localizou um veículo abandonado em uma estrada do bairro Recanto das Andorinhas, ás margens da estrada da Areia Branca, em Santa Bárbara d’ Oeste). O carro pertence a um jovem que está desaparecido há sete dias.

A equipe composta pelos agentes Araújo, Villalon e Campos recebeu informações de um Corsa Hatch que estava abandonado. No local foi realizada uma busca no interior do carro, nada de ilícito foi localizado, o sistema de guincho do município foi acionado e removeu o carro até o plantão policial da cidade, onde o caso foi registrado.