Rapaz de 19 cai pra Gama no Liberdade

Um rapaz de 19 anos foi detido por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana) no parque da Liberdade na noite desta quinta-feira. A ação foi por volta das 20h na Praça da Fraternidade. G.R.O.R. foi visto em atitude suspeita pela equipe que fazia patrulhamento na região.

Ele estava próximo a uma motocicleta conversando com o condutor e já de imediato os GMs perceberam se tratar de venda de drogas.

Ao avistar a viatura, O.R. saiu caminhando e o motociclista empreendeu fuga. De imediato o indiciado foi abordado e em busca pessoal nada de interesse policial foi localizado. Próximo ao local onde ele estava de início foi observado no chão um pino de cocaína que havia sido dispensado no momento da fuga.

Foi realizado procedimento de faro com o K9 DRACO e foi localizado na calha de uma casa na rua da Confiança. Um kit fechado contendo 24 porções de cocaína semelhante a dispensada pelo rapaz. Diante dos fatos os entorpecentes localizados e G.R.O.R. foram apresentados a autoridade policial local que após tomar ciência dos fatos determinou a elaboração do B.O.P.C de n° AE 0690/4°DP Apreensão de drogas e liberou o rapaz apreendendo as drogas em auto próprio.