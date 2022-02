Rapaz de 18 tava no tráfico e caiu pra Guarda

Um rapaz de 18 anos foi detido por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da Guarda Municipal foi por volta das 21h40 na avenida Ruth Garrido Roque, condomínio Manacá. A equipe de Apoio Tático patrulhava o bairro em ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas e logo foi visto que um rapaz de camiseta branca.

Ele fugiu sentido aos fundos dos blocos, sendo acompanhado pela equipe e no momento que iria ser abordado dispensou uma pochete pela área verde onde o mesmo foi detido. O jovem foi abordado e identificado como V.H.O., 18. Em busca pessoal localizado no bolso da bermuda a quantia de R$ 103 em notas diversas e moedas, na pochete que dispensou havia no interior 199 porções de maconha sendo 13 porções do tipo colômbia acondicionadas em embalagem zip lock , 67 pinos de cocaína e 49 pedras de crack

Após indagado o jovem relatou estar no tráfico de drogas a uma semana e seu horário na “biqueira” seria o turno das 21h até às 6h da manhã.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo e apresentado junto ao plantão policial onde foram narrados os fatos pra autoridade policial que ratificou a voz de prisão por infringir o art. 33 da lei 11.343/06( tráfico de drogas), e o indivíduo foi recolhido a cadeia local, ficando disposição da justiça.