Ranking traz 10 revistas campeãs do Instagram

Estudo da Association of Magazine Media acaba de mostrar que as revistas tradicionais estão em franca ascensão no ranking do Instagram. O crescimento no número de seguidores dessas publicações no geral foi de 6,3%, o que revela uma disposição dos usuários da rede social em acompanhar “hard news” na plataforma.

A centenária revista inglesa The Economist não está entre as dez mais no Instagram. Porém, no quesito de crescimento no número de seguidores, poderia figurar entre as primeiras, com 13%. A New Yorker e a Scientific American obtiveram 6% a mais em seguidores. “Fica claro como o jornalismo tradicional encontrou seu espaço na rede social dos millennials”, explica Luiz Chinan, professor do MBA de Gestão da Comunicação da Aberje/Eseg e criador da iniciativa Berkeley Institute no Brasil.

Segundo a Association of Magazine Media, as 10 revistas campeãs em seguidores no Instagram são pela ordem: National Geographic Traveler, Vogue, ESPN, Food Network, People, National Geographic Adventure, GQ, Vanity Fair, Architectural Digest e Travel + Leisure. “O que fica claro é que para ter sucesso não necessariamente se precisa de uma grande audiência, mas, sim, de um nicho de público bem qualificado”, complementa Chinan.

Inspirados por esse estudo, o Clube de Imprensa e o Berkeley Institute, no âmbito do projeto “Jornalista Plano B“, vão lançar três aulas digitais, exclusivas e gratuitas, sobre as oportunidades de jornalismo de qualidade no Instagram. Denominada “Semana Jornalista Plano B”, a ideia é oferecer exemplos que possam inspirar repórteres, editores e produtores em novas iniciativas profissionais.