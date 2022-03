Ranking lista construtoras de moradia popular no país

Após premiar as Maiores Construtoras do Brasil, no ranking que realiza anualmente, a INTEC Brasil, plataforma especializada em dados técnicos e inteligentes de obras em andamento pelo país, divulga a lista de construtoras que se destacaram na categoria Mais Obras de Moradia Popular – construções financiadas pelo programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. A tradicional premiação visa apresentar e homenagear as principais construtoras que se destacaram no ano anterior. Líderes do Top 100 nacional, a Direcional – que somou 3.073.546,80 de metragem construída em 2021, a Pacaembu Construtora, com 2.295.978,83, e a Construtora Tenda, com 2.054.503,88, encabeçam a categoria.

A lista completa conta com 50 construtoras. Do Sudeste do país, foram 25 de SP, 7 de MG e 1 do ES.“A categoria Mais Obras de Moradia Popular destaca a importância e o compromisso social das construtoras brasileiras com o povo. Também reforça o bom momento para a construção civil, principalmente a residencial”, afirma Bruno Silva, CEO da INTEC Brasil. Confira a lista completa:

No dia 27 de abril, a INTEC Brasil realizará a cerimônia de premiação das empresas listadas no ranking. O evento, que acontecerá em São Paulo, contará com a presença de CEOs, presidentes e diretores das Grandes Construtoras, além de outros convidados importantes do segmento. O evento também terá homenagem a parte das construtoras inscritas por serviços prestados em suas regiões específicas.

Construtoras regionais que se destacaram

Este ano, com recorde de inscrições, o Ranking também homenageou 10 construtoras de importância regional que se destacaram no setor da construção civil em 2021. A lista conta com 4 empresas de SP, e uma de cada um dos seguintes estados: PB, PR, SC, AM, PE e RS. São elas:

Para listar as empresas, a INTEC Brasil avalia critérios rigorosos como idoneidade e reputação das empresas que se inscrevem para participar do Ranking, além da área total construída. “Temos orgulho de pesquisar a integridade das construtoras antes mesmo de aceitar qualquer inscrição, para garantir a credibilidade do ranking”, finaliza o CEO.