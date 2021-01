Rangel no DAE e Possobon com Nathália

O ex-marqueteiro de Omar Najar Chico Rangel segue no DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana. Estrela de primeira grandeza no início do governo Omar em 2015, Rangel foi perdendo espaço e foi parar no DAE onde ficou todo o segundo mandato ocupando cargo de diretoria. A mudança de governo não alterou a posição do servidor comissionado- agora com Chico Sardelli (PV).

POSSOBON NA CÂMARA– O advogado Rafael Possobon, do alto comando do Avante de Americana, foi compor o time da vereadora Nathália Camargo– do mesmo partido. Possobon é o único homem no time, e tem o apoio e a anuência do líder local do partido- o pai de Nathália advogado Zé Odécio.