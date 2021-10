Rangel deve ir para a Câmara

O ex-chefe de gabinete do governo Omar Najar (MDB) Chico Rangel deve deixar o DAE (Água e Esgoto) e ocupar uma vaga na Câmara das cidades. Com o movimento, Rangel e Omar ficam mais ‘desobrigados’ da relação com o governo Chico Sardelli (PV). Rangel é visto no mercado político como ‘mentor intelectual’ de Omar, que estaria em busca de independência de Sardelli- seu sucessor a quem deu apoio.

NATHÁLIA FORTE– O cargo de Rangel estará na cota da vereadora novata Nathália Camargo (Avante). Hoje membro da mesa, Nathália foi orientada por Rangel na campanha de 2020 e ele tem boa relação com seu pai, o presidente do Avante na cidade Zé Odécio. Apesar da proximidade com o Avante, Rangel é líder regional do MDB e articula para o grupo do deputado Baleia Rossi.

CHICO, NÃO O RANGEL– Apesar das críticas do ex-prefeito Omar ao governo Sardelli, seu fiel escudeiro estava ‘pendurado’ no DAE procurando se equilibrar entre ‘dois senhores’. A saída indica que a balança pendeu, e Nathália agora que terá um nome de peso a seu lado- podendo tentar voos mais altos já em 2022- ainda que pouco provável hoje.