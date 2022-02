Rancho da Linguiça é destaque no turismo gastronômico do Estado

Com forte política cultural e de turismo, Santa Bárbara d’Oeste é destaque mais uma vez no turismo gastronômico, integrando a Região Turística Bem Viver. O Restaurante Rancho da Linguiça, do bairro Santo Antonio do Sapezeiro, obteve pontuação máxima e foi selecionado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo do Estado, pelo programa Rotas Gastronômicas SP – que visa descobrir, registrar e mapear as expressões gastronômicas, estabelecimentos, pratos, produtos, pessoas e histórias incentivando a cadeia produtiva da alimentação e do comércio do estado.

Como parte da ação, serão realizadas filmagens e entrevistas para documentários, pesquisa para formatação das Rotas, ações de ativação de público, transmissão ao vivo com a participação de um chef especialista anfitrião da região; uma aula show com chef – padrinho convidado e um chef local que tenha relação com a rota gastronômica.

“O trabalho de consolidação do Turismo Rural em Santa Bárbara d’Oeste vem dando bons frutos. O Rancho da Linguiça é identificado como um dos principais atores do fomento gastronômico na região do bairro Santo Antonio do Sapezeiro e sua expressão foi reconhecida pelo Governo do Estado”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Atendendo ao pedido do prefeito Rafael Piovezan, seguimos intensificando o trabalho de interlocução com a sociedade civil, estabelecimentos turísticos e órgãos governamentais para alicerçar a cidade no turismo brasileiro”, complementou.

Fazem parte da Região Turística Bem Viver as cidades de: Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Barbara d’Oeste e Sumaré. Dentre as 7 cidades da RT Bem Viver, foram selecionados 15 melhores elementos da gastronomia em cada região, contemplada e seus respectivos atores principais, sendo: 10 atores de produtos gastronômico e turísticos e 5 atores de restaurantes, seguindo critérios e avaliações, estabelecidos pela Secretaria de Turismo do Estado. como: Características Regionais, Relação com a Cultura e História local e Potencial de Atração de Turistas, produtos da gastronomia in natura, receitas e pratos típicos criados a partir de produtos regionais e restaurantes, bares, doceiras, padarias, dentre outros que integram e caracterizam a gastronomia da região.

Restaurante Rancho da Linguiça

Iniciado por Amadeu Martignago (in memorian) e Maria Dirce, nasce como um pequeno armazém “Casa Martignago” onde as famosas linguiças artesanais de diversos sabores já eram produzidas e comercializadas. Com o sucesso das linguiças e a necessidade de mais espaço, em 1987 o casal inaugura o “Rancho da Linguiça” um restaurante típico de fazenda, reunindo o melhor da comida caipira.

Com mais de 33 anos seguindo a tradição familiar, o restaurante tem uma infraestrutura completa com área de 2.055 metros quadrados, capacidade para atender aproximadamente 500 pessoas, parque infantil, empório com artigos para decoração, cachaças especiais, produtos naturais, e aos finais de semana música ao vivo.

O restaurante recebe grupos com agendamento e possui acessibilidade, estacionamento para ônibus, estacionamento, fraldário, iluminação noturna, som ambiente e Wi-fi. Oferece aos clientes porções e pratos à la carte, e de terça a sexta-feira tem opção de prato executivo. Também há aluguel para festas e eventos, com espaço do restaurante e da Chácara Martignago, com capacidade para 200 pessoas sentadas e serviço de buffet.

O Rancho da Linguiça está localizado na Rua João Manoel dos Santos, 157 – Santo Antônio do Sapezeiro. Mais informações no site www.ranchodalinguica.com.br e nas redes sociais Facebook e Instagram /ranchodalinguicaoficial

Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo

A Zona Rural de Santa Bárbara d’Oeste é rica em turismo. Ciclistas, motociclistas, jipeiros e pedestres são vistos com grande frequência utilizando as vias de terra. Visando o melhor atendimento ao turista, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Conselho Municipal de Turismo lançou em 2020 o Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo. O documento pode ser consultado no site www.santabarbara.sp.gov.br/planoturismorural. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone da Secretaria (19) 3464.9424.