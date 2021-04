Ramadã 2021: significado mês santo e como comemorá-lo

São Paulo, 20 de abril de 2021: Desde o início do Ramadã, em 13 de abril, o significado do evento vem sendo discutido e muitos se perguntam por que é tão importante e sagrado. O Ramadã é uma tradição da religião islâmica e celebra a primeira revelação do Alcorão a Maomé, um líder religioso árabe, que os muçulmanos acreditavam ter acontecido no nono mês do calendário islâmico. Para honrar e dar as boas-vindas ao espírito deste mês sagrado, Dubai, como uma cidade predominantemente muçulmana, está abraçando sua herança e oferecendo uma variedade de experiências culturais para residentes e visitantes.

Ao contrário do calendário gregoriano. que conta os anos pelas voltas que a Terra gira em torno do sol, o calendário islâmico é baseado nos meses lunares. Assim, o Ramadã é uma data móvel e, neste ano, vai até 12 de maio.

A primeira revelação do Alcorão tornou o Ramadã um mês muito importante para os muçulmanos, razão pela qual o ritual de jejum ocorre. Seu propósito é permitir que os filhos de Alá se aproximem dele e cresçam espiritualmente. O jejum é uma prática obrigatória para os muçulmanos e deve ser realizado entre o nascer e o pôr do sol.

O Ramadã tradicionalmente termina com uma celebração conhecida como Eid al-Fitr, que pode ser traduzida como “festival do jejum”. As comemorações podem durar até três dias e é muito comum as pessoas trocarem presentes entre si.

Dubai abraça sua herança árabe

Localizado nos Emirados Árabes Unidos, Dubai tem uma ênfase cultural muito forte em sua identidade, e os visitantes podem mergulhar na história e cultura da cidade experimentando algumas tradições. Como andar pelo Souk, um mercado tradicional onde se pode comprar vários produtos típicos, dar um passeio pela cidade velha para admirar a arquitetura antiga ou ir ao deserto para ter uma experiência como os beduínos. Os turistas também devem conhecer o bairro histórico de Al Fahidi e a casa e vila tradicional do Sheik Saeed Al Maktoum, explorar vilas de estilo tradicional com torres eólicas e pátios, ver ceramistas e artistas locais de perto e vivenciar a vida local no Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding.

Para abraçar o espírito do Ramadã e honrar sua herança, Dubai está oferecendo uma série de experiências culturais e gastronômicas para toda a família. Neste ano, o Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) reuniu uma ampla gama de atividades que destacam perfeitamente as ocasiões familiares, a comida e o ambiente que fazem do Ramadã uma época tão especial do ano.

Ahmed Al Khaja, CEO do DFRE, disse: “A reputação bem-merecida de Dubai como um destino global realmente se destaca durante o Ramadã, quando a cidade mostra um espírito de união e comunidade que é compartilhado por mais de 200 nacionalidades e culturas que vivem em Dubai. O calendário de eventos fornecerá aos residentes e visitantes uma visão sobre o verdadeiro significado do Mês Santo, com experiências tradicionais e gratificantes que abrangem os setores inigualáveis de varejo, comida e bebida e entretenimento da cidade”.

Dubai ganha vida com as tradicionais instalações de iluminação, incluindo bandeiras e decorações 3D, em diferentes pontos turísticos da cidade, como a torre do relógio em Deira, o World Trade Center Roundabout e a praia em frente ao Jumeirah Beach Residence. Pelas pontes Al Maktoum, Al Garhoud e Business Bay, 370 bandeiras espalham a mensagem do Ramadã em Dubai.

Além disso, o Dubai Festival City Mall dará as boas-vindas a famílias e amigos para explorar uma grande variedade de eventos e atividades com o tema Ramadã, e hotéis, restaurantes e lojas de grife, como Armani, estão oferecendo promoções especiais para os clientes.

Todos os eventos são realizados de acordo com todas as regras importantes de saúde e segurança, incluindo distanciamento social e uso de máscaras em todos os momentos.