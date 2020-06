Raízen vai a Andia discutir queima da cana

Representantes do Grupo Raízen procuraram nesta segunda-feira (29) pelo prefeito Denis Andia após o Município de Santa Bárbara d’Oeste notificar a empresa e órgãos ambientais sobre incêndios ocorridos em áreas de plantio de cana-de-açúcar dentro do perímetro do Município.

Durante a reunião, o prefeito cobrou do Grupo Raízen uma ação mais eficiente no combate às queimadas e solicitou que um plano de ação seja enviado à Administração Municipal, no prazo de uma semana.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste havia notificado o Grupo Raízen no mês de maio, solicitando que esclarecimentos fossem prestados e providências fossem tomadas. Com o agravamento durante o mês de junho, o Município encaminhou notificação à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, Polícia Militar Ambiental, ao Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente do Ministério Público Estadual – GAEMA, Ministério Público – Promotoria local, ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil do Estado de São Paulo.

“Após notificarmos os órgãos ambientais que podem autuar e multar e também os de competência para mover ações públicas na justiça, recebemos o contato da empresa responsável pela grande maioria das áreas onde observamos as ocorrências. Eles precisam melhorar o controle preventivo e ampliar a estrutura de combate aos incêndios que surgem por diversos motivos devido ao período de estiagem. A conversa foi dura e necessária, eles sabem dos prejuízos que as queimadas causam a todos os barbarenses. Espero que consigamos resolver o assunto sem a necessidade de outras medidas”, comentou o prefeito Denis Andia.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste não tem medido esforços para tentar coibir tais ações. Entretanto, ressalta que o Grupo Raízen é o responsável pela área produtiva. Destaca-se ainda que a fiscalização e autuação de multas relacionadas a esse tipo de crime ambiental são de responsabilidade da Polícia Ambiental Estadual e da CETESB.