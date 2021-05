Raízen propõe parceria para recuperação de estradas

O presidente da Câmara barbarense, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), e os vereadores Erb Oliveira Martins, o Uruguaio (MDB), e José Luis Fornasari, o Joi (PV), receberam, hoje (21), na sede do Legislativo, representantes da do Grupo Raízen, que propuseram parcerias com o Município para a recuperação de estradas rurais. Em contrapartida, a empresa pede o apoio da Administração para a revisão de decreto que proibiu o tráfego de veículos pesados no perímetro urbano, ampliando a distância percorrida por veículos utilizados no transporte de cana em até 40 quilômetros.

O encontro desta tarde foi promovido a pedido do vereador Uruguaio e do presidente da Câmara de Charqueada, Marcos Ribeiro de Arrruda, contando também com a participação do secretário municipal de Obras de Santa Bárbara d’Oeste, Hamilton Cavichiolli. Na reunião, Joi sugeriu a construção de ponte sobre o ribeirão dos Toledos, próxima ao Parque das Águas, a qual deve servir de acesso da Estrada do Cemitério dos Americanos à Estrada da Areia Branca. “A construção dessa ponte diminuiria consideravelmente a distância percorrida pelos transportadores para chegarem a diferentes propriedades, evitando prejuízos ao setor”, disse Joi, que tem cobrado essa obra desde 2013.

Na próxima semana, uma nova reunião deve ser realizada entre representantes da Raízen, da Prefeitura e da Câmara, para verificar, in loco, essa alternativa sugerida pelo parlamentar. “Além de reduzir consideravelmente o trajeto de muitos caminhões de cana, beneficiando transportadores e empresas produtoras, a medida também deve evitar o tráfego de veículos pesados dentro de nossa área urbana, mantendo o bom estado de nossas vias e reduzindo o risco de acidentes”, afirmou o Joi.