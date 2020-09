Raízen abre mais de 150 vagas para estágio e trainee

A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell no País, está com inscrições abertas para o seu Programa de Talentos 2021. A empresa apresenta cerca de 160 vagas para estagiários e trainees em diversas cidades espalhadas por todo o Brasil e não são pré-requisitos obrigatórios falar inglês, ter habilidades com Excel ou contar com experiência prévia. Para participar, é necessário inscrever-se pelo site www.raizen.com.br/talentos até o dia 23 de outubro.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, por conta da pandemia, a empresa adaptou a seleção para um processo totalmente online, com teste individual, dinâmicas de grupo e entrevistas, tudo em um ambiente 100% digital. Conduzido em parceria com a consultoria EURECA – plataforma de recrutamento especializada em vagas de estágio e trainee -, o processo de seleção seguirá até dezembro, com contratação prevista para janeiro de 2021.

Com o mote “Muito mais do que você imagina”, a campanha Talentos Raízen 2021 se conecta diretamente com o público jovem através do ambiente virtual. A empresa aposta na energia de jovens do país inteiro em todas as áreas de formação.

“Queremos não só desenvolver talentos, como também conectar propósitos e objetivos em comum para que esses jovens possam alcançar muito mais do que eles imaginam”, destaca Paula Benevides, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Raízen. “Essa multiplicidade está em nosso DNA. Somos uma empresa que oferece diferentes formas de energia para mobilizar pessoas, e contamos com um time diverso que nos desafia a cada dia e nos ensina a ir além, do campo aos postos Shell de todo o Brasil”, completa a executiva.

O Programa de Talentos da Raízen oferece benefícios que vão além das expectativas de quem está começando a carreira. Além da remuneração competitiva, a empresa dispõe de planos de desenvolvimento profissional e um ambiente de múltiplas oportunidades, crescimento e colaboração. O processo é aberto a todos os cursos de graduação e para jovens do país inteiro, nas mais diversas áreas da empresa, como produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, área comercial, recursos humanos, jurídico, finanças, marketing e tecnologia da informação.

Para as vagas de estágio, podem concorrer estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formatura para no mínimo daqui um ano, e com disponibilidade para estagiar por 6 horas por dia ou 30 horas semanais.

No processo seletivo para trainees, serão aceitos profissionais com formação em qualquer curso de graduação entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020. Na trilha de um ano e quatro meses, o profissional terá a chance de expandir o seu potencial de resolver problemas, construir relacionamentos e enxergar os negócios como ninguém.