Raízen abre 770 vagas para estágio e aprendiz

São Paulo, março de 2021 – A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell no País, lança o programa Talentos Raízen 2021. A empresa apresenta 770 vagas para estágio e aprendiz, com inscrições abertas pelo site raizen.com.br/talentos de 10 de março a 7 de abril. Para participar não é preciso contar com experiência prévia e não são pré-requisitos obrigatórios falar inglês ou ter habilidade com Excel.

O processo seletivo será totalmente online, com a realização de teste individual, dinâmicas e entrevistas, tudo em um ambiente 100% digital e com previsão de contratação entre julho e agosto de 2021. A seleção de estágio será conduzida em parceria com a Cia de Talentos – consultoria especializada em gestão de pessoas, atração e seleção de talentos.

Aberto para todos os cursos e em todas as regiões do País, o programa Talentos Raízen 2021 oferece benefícios que vão além das expectativas de quem está começando a carreira. Além de remuneração competitiva, a empresa oferece planos de desenvolvimento profissional e um ambiente de múltiplas oportunidades, crescimento e colaboração.

Para as vagas de estágio, podem concorrer estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formação para no mínimo daqui um ano ou dois, e com disponibilidade para estagiar 6 horas por dia ou 30 horas semanais.

Já no processo seletivo para aprendiz, podem se inscrever jovens com até 21 anos e 11 meses de idade, que tenham o ensino fundamental, médio ou técnico completo ou que estejam cursando o ensino médio ou o ensino técnico e com disponibilidade para jornada de trabalho de 20h semanais, sendo 4 horas por dia entre capacitação teórica e prática.

Com o mote “Faça Acontecer”, o programa Talentos Raízen 2021 está conectado com sua cultura de quem trabalha com a atitude, inovação e olhar para o futuro, sempre querendo fazer a mudança acontecer. A campanha apresenta um shooting online feito por videoconferência com estagiárias, estagiários e aprendizes aprovados em edições anteriores do programa, interligando pessoas de várias regiões do Brasil sem que elas tivessem que se deslocar até um estúdio.

Ao longo do período de inscrições, a Raízen ainda promoverá uma live nas redes sociais para falar sobre as formas de atuação da empresa e como funciona o processo seletivo. Além disso, haverá ativações pelo Instagram, onde serão abertas caixas de perguntas para que os candidatas e as candidatos tirem suas dúvidas sobre o programa.

“Essa conexão diz muito sobre a nossa cultura. Queremos não só desenvolver talentos, mas também juntar propósitos e objetivos em comum, para que cada jovem possa ser protagonista de sua própria trilha e fazer a diferença”, destaca Paula Benevides, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Raízen. “Para que isso aconteça, apostamos na nossa capacidade de oferecer diferentes formas de energia para mobilizar pessoas. Além disso, contamos com a força de um time diverso, que nos desafia a cada dia e nos ensina a ir além, do campo aos postos Shell de todo o Brasil”, completa a executiva.

Serviço:

Talentos Raízen 2021

Número de vagas: 770 vagas para estágio e aprendiz

Inscrições: entre os dias 10 de março e 7 de abril

Site: www.raizen.com.br/talentos

