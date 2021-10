A frente fria chegou à região com raios, chuva e vento na madrugada. Os raios deixaram até a noite clara. Leitores que registraram o vídeo abaixo se assustaram com a velocidade do vento. O temporal começou ainda na noite da sexta e se amenizou com a entrada do sábado. A previsão do tempo indicava chuva, mas não havia alerta para a ventania que assustou na noite da sexta.

Raio faz noite virar dia em Americana