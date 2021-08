Rainha do Standup Bruna Louise em Americana este sábado

Bruna Louise abre a temporada de stand-up comedy de agosto este final de semana em Americana. Ela estará no Teatro Paulo Autran com seu show “Deslocada”, a partir das 21h do sábado. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).

Somando mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a comediante chega sem papas na língua para falar as verdades não ditas do universo feminino e quebrar tabus sobre a sexualidade da mulher (e do homem também!). Tudo isso, claro, com muitas piadas sobre as próprias desventuras e histórias que viveu. Que ela é desbocada, isso muita gente já sabe. “Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.”, diz Bruna.