Rainha do rodeio e influencers na tarde fria

Rainha do rodeio de Bauru mira carreira artística

Kaliny Sant’Anna malha a 10 anos e vai influenciando outras mulheres.

O ano de 2017 foi simplesmente incrível para Kaliny Sant’Anna, a gata foi eleita nesse ano a Rainha do importante rodeio da cidade de Bauru, localizado no interior de São Paulo. Atualmente com 27 anos a beldade conta que a 10 se dedica a uma rotina de treinos e vem apresentando seu dia a dia através das redes socais.

Modelo importante já realizou alguns trabalhos para marca de roupa fitness, suplementos e agora quer mesmo mirar em uma carreira artística. Amante de esporte a gata agora se vê pronta para se jogar em um projeto nacional e para isso está analisando uma possibilidade de estrear ano que vem no carnaval de São Paulo. “O lado artístico que envolve o carnaval é lindo sou apaixonada pela qualidade do trabalho, ser uma das integrantes da escola será a realização de um sonho” afirma.

Sem dar muitos detalhes ainda sobre que agremiação ela negocia, ela apenas informa que não é só no carnaval que ela deve aparecer. Tem também uma possibilidade dela disputar um concurso a nível nacional e assim ir pavimentando a estrada da sua carreira artística que a cada dia vem se consolidando.

Influencer por acaso conheça Angra Alves

Paulistana de 28 anos comemora sucesso nas redes sociais e afirma está em sua melhor fase.

Uma coisa despretenciosa fez surgir uma influenciadora digital, estamos falando de Angra Alves de 28 anos. Modelando desde criança a beldade viu o tempo passar e atualmente afirma viver o seu melhor momento onde se acha cada vez mais bela e com auto estima elevada.

Na última semana a beldade ultrapassou a marca dos 17k de seguidores e com isso cada vez mais inspira pessoas para um estilo de vida mais saudável, além da estética corporal que também é consequência de uma dieta e treinos de forma regrada. Recentemente Angra decidiu profissionalizar mais ainda sua carreira artística e se prepara para alguns desafios importante passando a quarentena.

Isso porque ela deve participar de um concurso nacional que irá escolher a torcedora mais bonita do Brasil, e também vislumbra sobre a moça uma grande possibilidade de ser musa do carnaval do ano que vem. “Sempre assisti aos desfiles pela televisão, juntando com uma das minhas paixões que é dançar carnaval será a realização de um dos meus sonhos” afirma. Tudo indica muitas coisas positivas para o futuro, inclusive no próximo mês ela passará por um procedimento estético importante, juntando isso com todos os seus cuidados teremos em breve uma musa e influencer cada vez mais consolidada.

Campeã de fisiculturismo Daí Buzatto mostra paixão por treinos

Muitos projetos e profissionalização de carreira artística faz da atleta promessa para 2020

No ano em que completa 10 anos dedicados a malhação a beldade agora flerta com o carnaval. Um corpo incrível e sua experiência como atleta fez com que algumas escolas de samba de São Paulo mirem na gata para compor o time de beldades de 2021 e não é só isso, vislumbra uma possibilidade também para um concurso de musas.

Influenciando muitas pessoas com sua rotina nas redes sociais a beldade afirma que é maravilhoso pode inspirar pessoas, ela que afirma treinar de segunda a domingo entende que conseguiria deixar o corpo perfeito para o carnaval. Daí afirma ser encantada pelo carnaval e só a possibilidade de ser cogitada para um time de musas já a deixa muito envaidecida.

Devido sua dedicação a malhação, ela afirma que não teria problema algum em construir um corpo específico para o carnaval que seria diferente de um corpo em campeonato. Com planos para se tornar cada vez mais uma musa referência o carnaval pode ser uma porta de entrada para alavancar isso. Aos poucos o mundo vai voltar ao normal e tudo indica que ouviremos falar muito ainda de Daí Buzatto.