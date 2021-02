Rafael veta projeto de Dr. José de assistência fisioterapêutica

Um veto e dois projetos, além de 18 moções, estão incluídos na Ordem do Dia da 4ª Reunião Ordinária, que será realizada na terça-feira (9), a partir das 14 horas. Em virtude das recomendações das autoridades sanitárias e do Plano SP, com o intuito de evitar a propagação do novo coronavírus, a sessão será realizada por videoconferência, com transmissão, ao vivo, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Inicialmente, será apreciado o Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 02/2020. Esse projeto, de autoria do então vereador José Antonio Ferreira, o Dr. José, assegura assistência fisioterapêutica 24 horas ao paciente internado em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ou Unidade de Tratamento Semi-Intensivo em Santa Bárbara d’Oeste.

Na sequência, serão apreciados os Projetos de Lei 09 e 10/2021, ambos de autoria do vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), que tratam sobre a denominação das ruas 01 e 02 do Jardim Carolina. A primeira propositura denomina a rua 01 em homenagem ao lavrador Moacyr de Toledo Mello, antigo morador do bairro rural da Areia Branca, falecido em 1987. Já o segundo projeto denomina a rua 02 em homenagem ao tradicional comerciante Durvalino Daniel, que morreu em 2019, aos 90 anos de idade.