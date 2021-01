Rafael Piovezan toma posse para mandato 2021-2024

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, tomou posse nesta sexta-feira, 1º de janeiro, para o mandato 2021-2024 como chefe do Executivo. Também foram empossados o vice-prefeito Felipe Sanches e os 19 vereadores – eleitos em novembro de 2020, além dos novos secretários municipais. O ato aconteceu no Teatro Municipal “Manoel Lyra” e foi transmitido ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, no site e nas redes sociais da Câmara Municipal e nas redes sociais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.





A solenidade contou apenas com a presença dos empossados e imprensa credenciada devido a pandemia do Coronavírus (Covid-19), com Teatro fechado ao público, distanciamento social e seguindo às devidas diretrizes sanitárias.





Na ocasião, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, agradeceu os presentes e a todos que contribuíram para a caminhada e avanços em Santa Bárbara. “Agradeço a Deus pela possibilidade de poder fazer tanto pelas pessoas de nossa cidade. Vamos juntos nos próximos passos, estamos abertos para as ideias e para caminharmos juntos com o Poder Legislativo. Agradeço também à minha família, ao Felipe que se tornou meu “irmão” e ao Denis, que tanto admiro. Ele é um exemplo, manteve a palavra de fazer o melhor pela cidade, com trabalho sério e muita dignidade. E assim também sigo, com gratidão a tudo que fez por mim, por nós e pelos barbarenses”, discursou o prefeito.





O Chefe do Executivo ressaltou ainda que seu foco será encontrar soluções para esta nova realidade cheia de desafios, além de ser um momento de abraçar o coletivo e melhorar ainda mais a vida das pessoas. “Comecei na vida pública como estagiário, biólogo, secretário, vice-prefeito e agora temos a oportunidade de retribuir à sociedade tudo que a vida me deu. Temos muito trabalho pela frente, estou animado e com esperança. Vamos todos caminhar juntos, com paz, saúde e felicidade!”, complementou Rafael.





Em seu discurso, Denis Andia, chefe do Executivo nos mandatos 2013-2016 e 2017-2020, enfatizou que Rafael está iniciando um novo período de prosperidade para Santa Bárbara. “Desejo que Deus ilumine e abençoe você, Rafael, que foi um companheiro de trabalho competente, grande amigo e exemplo para seus pais e que tenho certeza que será um grande prefeito para os barbarenses. Fomos todos um time e temos oito anos para comemorar de uma cidade transformada. Desejo que todos os vereadores e novos secretários caminhem juntos pelo bem comum construindo os novos capítulos de prosperidade. Gratidão a todos”, finalizou Denis.





“Agradeço à minha família, ao Denis Andia e ao Rafael pela caminhada e confiança. Estarei sempre à disposição para auxiliar a cidade e tenho a certeza que Deus sempre estará conosco para fazermos sempre o melhor”, enfatizou o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches. “Obrigado por poder participar deste momento com vocês. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por ser um dos escolhidos, honrarei a oportunidade e tenho certeza que juntos faremos o melhor pela cidade”, disse o vereador Isac Garcia Sorrilo (Isac Motorista), que presidiu a reunião.





Além do prefeito, Rafael Piovezan, e do vice-prefeito, Felipe Sanches, foram empossados os vereadores Antonio Carlos Ribeiro (Carlão Motorista), Arnaldo da Silva Alves, Carlos Alberto Portella Fontes, Celso Luís de Ávila Bueno, Eliel Miranda, Elton Aparecido Cezaretti (Tikinho TK), Erb de Oliveira Martins (Uruguaio), Esther Galina da Silva Branco de Moraes, Felipe Eduardo Gomes Corá, Isac Garcia Sorrilo (Isac Motorista), Joel Cardoso (Joel do Gás), José Luís Fornasari (Joi Fornasari), Júlio César Santos da Silva (Kifu), Kátia Renata de Freitas Ferrari (Kátia Ferrari do SOS Animais), Nilson Araújo da Silva (Nilson Araújo Radialista), Oswaldo Bachin Filho (Bachin Jr), Reinaldo Oliveira Casimiro, Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Jesus Vendedor) e Valmir Alcântara de Oliveira (Careca do Esporte) e os secretários César Henrique Bruhn Pierre (Administração), Rodrigo Maiello (Controle Geral), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Tânia Mara da Silva (Educação), Vinícius Furlan (Esportes), Paula Fernanda Marchesin de Mori (Fazenda), Patrícia Regina de Marques de Martino (Governo), Cleber Luis Canteiro (Meio Ambiente), Márcia Regina Petrini Della Piazza (Negócios Jurídicos e Relações Institucionais), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), José Carlos Naidelichi (Planejamento), Maria Cristina da Silva (Promoção Social), Lucimeire Cristina Coelho Rocha (Saúde), Rômulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil) e Laerson Andia Júnior (Diretor-superintendente do DAE – Departamento de Água e Esgoto).