Rafael Piovezan realiza primeira reunião de trabalho com secretariado

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, realizou nesta segunda-feira (4) a primeira reunião de trabalho com seu secretariado. O encontro ocorreu no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, seguindo os protocolos de segurança em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Após a apresentação formal, o grupo iniciou a discussão de projetos e ações que irão conduzir a nova Administração Municipal. “Estou animado com essa missão tão honrosa. Sabemos o que precisa ser feito e nosso foco continua no trabalho para seguir transformando a cidade. Podemos e vamos aperfeiçoar ainda mais todas as áreas. Peço que se dediquem muito a esse projeto para entregarmos às pessoas uma Santa Bárbara cada vez melhor para se viver”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Além do prefeito, participaram da reunião o vice-prefeito Felipe Sanches e os secretários César Henrique Bruhn Pierre (Administração), Rodrigo Maiello (Controle Geral), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Tânia Mara da Silva (Educação), Vinícius Furlan (Esportes), Paula Fernanda Marchesin de Mori (Fazenda), Patrícia Regina Marques de Martino (Governo), Cleber Luis Canteiro (Meio Ambiente), Márcia Regina Petrini Della Piazza (Negócios Jurídicos e Relações Institucionais), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), José Carlos Naidelichi (Planejamento), Maria Cristina da Silva (Promoção Social), Rômulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil) e Laerson Andia Júnior (Diretor-superintendente do DAE – Departamento de Água e Esgoto).