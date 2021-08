Rafael Piovezan participa de plantio na Av. da Saudade

Um novo local, convidativo à prática de atividades de lazer e de convivência. Revitalizada nos últimos meses, a nova Avenida da Saudade de Santa Bárbara d’Oeste recebeu plantio de mudas de árvores na manhã deste domingo (15). Com o objetivo de arborizar a nova área, participaram da ação o prefeito Rafael Piovezan, o secretário do Meio Ambiente, Cleber Canteiro, e membros do Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente), do Pedal da madrugada e Pedala SBO. Foram plantadas 95 mudas entre ipês e pau formiga.

Piovezan ressaltou que agora a nova avenida permite a caminhada, a corrida, o passeio com a família e com os animais, sendo de dia, de tarde e de noite – já que a iluminação da avenida permite as atividades noturnas. “Especial por ver que, com as crianças, conseguimos plantar a sementinha do futuro. A simbologia que existe no plantio de uma árvore é gigantesca. Semeamos ali o nosso futuro”, disse. “Estamos criando espaços como este na cidade toda. Porque cuidar da nossa cidade, é cuidar de cada barbarense! Sem dúvidas, cada vez mais estamos todos convictos que a caminhada é essa. A caminhada do bem. Para Santa Bárbara e para as pessoas”, complementou o prefeito.

A Nova Avenida da Saudade já recebeu plantio de grana, drenagem, melhorias no passeio, novo calçamento com pista de caminhada, ciclovia, dispositivos de acessibilidade e iluminação. Além dessa, Santa Bárbara ganha a recuperação da pista de caminhada e ciclovia entre os bairros Jardim Primavera e Siqueira Campos e a interligação das regiões, com um novo eixo de ciclofaixa passando pelo Jardim Primavera, Siqueira Campos e Residencial Furlan.