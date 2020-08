Rafa Macris faz seu primeiro discurso como pré-candidato a prefeito

Em uma coletiva de imprensa em praça pública nesta quinta-feira, Rafael Macris (PSDB), ao lado do pai, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e do vice-prefeito da cidade, Roger Willians (PSDB), fez seu primeiro discurso como pré-candidato ao cargo máximo do município.

Rafael falou principalmente em fazer Americana “grande de novo”. Ainda, o jovem se mostrou bastante otimista com uma possível vitória e destacou o trabalho que o próximo prefeito terá em um cenário pós-pandemia.

ODAIR. A coletiva anunciou a ‘chegada’ do vereador Odair Dias (PROS) no grupo, que até então também havia se colocado como pré-candidato a prefeito e desistiu do ‘sonho’ de ser prefeito de Americana por acredito no projeto PSDB.