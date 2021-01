Rafael de Barros vai comandar Desenvolvimento Econômico

Candidato a vereador pelo Republicanos, o empresário Rafael de Barros deve ser o novo secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Rafael, formado pelo RenovaBR, se especializou dentro do programa em desenvolvimento econômico municipal. Ainda, Rafael – que também é fisioterapeuta – é pós-graduado em economia liberal.

Pasta bastante criticada no governo Omar Najar (MDB) – que trocou de comando algumas vezes, mas sempre sem expressão -, Rafael agora enfrenta o desafio de movimentar as negociação com as empresas do município e principalmente, atrair novos negócios e a geração de emprego.

“Tenho o desafio de ajudar Americana a ser mais próspera, crescer, desenvolver, gerar empregos. Vou trabalhar bastante, de forma muito transparente, sempre de portas abertas a quem quiser ajudar nossa cidade a se desenvolver. Vontade e trabalho não faltarão jamais! Enorme responsabilidade, que recebo com felicidade e grande disposição.”, disse Rafael.

Rafael destacou ao NM que sua nomeação não foi indicação política e que seu nome foi escolhido pelo currículo e por sua influência no meio empresarial do município.