Rafa Macris usa mote de Trump na campanha

Montagem a partir de foto do facebook e o famoso Maga Hat de Trump 2016

Com um vice que tenta ser bolsonarista, o candidato do PSDB em Americana Rafa Macris adotou para sua campanha um mote que imita o usado pelo presidente norte americano Donald Trump na vitoriosa campanha de 2016. O ‘Make America Great Again’ de 2016 na versão tupiniquim virou ‘Americana Grande de Novo’.

BOLSODORIA- Em 2019, Rafa foi a Brasília e tirou fotos com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. No mês passado, ainda pré-candidato, o vice de Rafa Ricardo Molina/Republicanos pagou um outdoor elogiando o presidente e tentando colar na votação que ele recebeu em 2018 na cidade.

ELEIÇÃO PERIGOSA– Trump terá uma eleição com alto risco de derrota no próximo dia 2 de novembro, faltando menos de duas semanas para o pleito decisivo no Brasil. Ele concorre com o democrata Joe Biden, que tem como ‘supertrunfo’ o ex-presidente Barack Obama.