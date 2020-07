Rafa Macris quer prorrogação do auxílio aos servidores da saúde

Considerando a pandemia mundial da COVID-19 e todas as recomendações de caráter mundial e nacional, o vereador Rafael Macris (PSDB) solicitou que o Poder Executivo prorrogue o auxílio dos servidores da saúde, que estão trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus.

A Câmara de Americana aprovou em abril deste ano, a lei municipal que autoriza o Poder Executivo a conceder crédito pecuniário aos servidores que estão atuando na área de saúde. Na ocasião, a referida legislação permitiu a concessão de crédito no valor de R$ 150, creditado no cartão magnético da cesta básica mensal do servidor, por até três meses.

“Estamos passando por um período extremamente complicado em relação a Covid-19, com números de casos cada dia maiores e mais pessoas sendo infectadas, o que tem exigido ainda mais comprometimento e trabalho desses servidores públicos”, ressaltou Rafael Macris.

Reconhecendo e valorizando a atuação desses profissionais, o vereador solicitou ao Poder Executivo, através de uma indicação protocolada na Casa de Leis, nesta sexta-feira, 17/07, a prorrogação do benefício até o fim da pandemia.