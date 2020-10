Rafa Macris quer passe desempregado e trabalhador

O candidato a prefeito pela coligação Americana Grande de Novo, Rafael Macris (PSDB), anunciou que pretende criar dois benefícios no transporte público: quem perdeu o emprego não vai pagar tarifa de ônibus por três meses; e os trabalhadores que mais usam o serviço vão pagar menos.

Rafael divulgou vídeo nas redes sociais com as propostas- o Bilhete para o Desempregado, que garantirá a isenção durante 90 dias para quem perdeu o serviço (renováveis por igual período, caso a pessoa continue sem emprego), e o Bilhete do Trabalhador, que concederá um desconto progressivo na tarifa aos que mais fazem uso dos coletivos.

Segundo o candidato, a intenção é incentivar a retomada econômica e garantir um incentivo a todos aqueles que trabalham e aos que tentam encontrar uma nova oportunidade neste momento de dificuldade. “O valor da tarifa de ônibus não pode ser um impeditivo para que as pessoas busquem o seu emprego e possam trabalhar. Nós vamos focar no desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade e vamos fazer com que Americana seja Grande de Novo”, afirmou.

Vereador, Rafael ‘fez barulho’ contra o aumento na tarifa, que elevou o preço da passagem de R$ 4 para R$ 4,70. Ele inclusive apresentou um projeto para revogar o reajuste, mas a proposta não foi a votação na câmara.