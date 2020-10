Rafa Macris propõe clube da Melhor Idade

O candidato a prefeito da coligação Americana Grande de Novo, Rafael Macris/PSDB, se comprometeu a implantar o Clube da Melhor Idade e Centro de Fisioterapia na cidade. A ideia é criar um espaço de convivência e práticas esportivas de várias modalidades para os idosos, além do tratamento com fisioterapeutas.

Estudos têm apontado o crescimento da população de idosos na cidade nos últimos anos. Em 2019, o município atingiu seu maior índice de envelhecimento, segundo a Fundação Seade. São 101 idosos para cada 100 pessoas de até 14 anos. Em 1980, por exemplo, havia 19 idosos para cada 100 crianças.

O candidato falou sobre o tema em seu espaço no horário eleitoral transmitido na TV nesta terça-feira (20) e também em suas redes sociais. “Eles fizeram muito pela cidade, trabalharam demais, são o orgulho das nossas famílias, já enfrentaram muitas dificuldades. Agora merecem descansar e curtir a vida. É por isso que eu vou criar em Americana o Clube da Melhor Idade. Vai ser um espaço com atividades esportivas e de lazer para que os idosos possam manter o corpo e a mente saudáveis”, afirmou Rafael.

O prefeiturável citou o Clube da Melhor Idade de Nova Odessa, referência na região, que atende idosos em várias modalidades, como vôlei, natação, ginástica, e também conta com atividades recreativas. A intenção é ter em Americana atendimento em esportes e atividades que garantam atividades físicas e recreativas. Já há um local em estudo para abrigar o clube, na região do Jardim Planalto.

Frequentadora do espaço em Nova Odessa, Esmeralda Figuerôa, de 77 anos, considera que o clube foi “um remédio para os idosos”. “Por que tem gente que não saía nem de casa, ficava com depressão, pessoas que eu conheço, não tinham para onde ir. Depois que abriu o Clube da Melhor Idade, foi uma beleza”.

Atenta à necessidade da melhor idade, a Coligação elaborou um plano de governo com várias propostas para os idosos, como a criação do Clube da Melhor Idade e Centro de Fisioterapia, a ampliação do atendimento médico e a Faculdade da Melhor Idade.