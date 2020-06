Rafa Macris doa sangue e tranquiliza população para doação

O vereador de Americana Rafael Macris (PSDB) postou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira no exato momento em que está fazendo uma doação de sangue no Hospital Municipal de Americana.

No vídeo, Rafa fala da falta de doadores de sangue e que o quadro piorou ainda mais com o pandemia causada pelo coronavírus. O vereador ainda ‘tranquiliza’ as pessoas que querem doar, mas se sentem receosas de ir até o hospital, informando que o local de doação é separado de toda parte de atendimento do hospital e pronto-socorro. “É totalmente tranquilo, totalmente seguro e eles estão precisando de doação”, disse.