Rafa Macris lança candidatura a prefeito de Americana

Na noite desta sexta-feira, 2, foi lançada oficialmente a campanha do candidato a prefeito Rafa Macris e do vice-prefeito Ricardo Molina, da Coligação Americana Grande de Novo.

O evento contou com a presença de figuras ilustres da política americanense como o presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, o deputado federal Vanderlei Macris, o vice-prefeito Roger Willians, além de apoiadores que lotaram o estacionamento da Fidam.

Cauê abriu os discursos da noite destacando o perfil inovador de Rafael. “Como americanense, quero ver na prefeitura uma pessoa arrojada, que tenha relacionamento para buscar recursos no governo federal e estadual e que não tenha medo de arregaçar as mangas e resgate o orgulho do americanense”, disse.

Bastante emocionado, o pai Vanderlei Macris ressaltou a realização na candidatura de Rafael. “Com 40 anos de vida pública, ajudando a todos os prefeitos dessa cidade, parece que faltava uma peça nessa engrenagem. Uma peça que se completa agora com Rafael e esse projeto de gestão inovadora que ele tem para Americana, para devolver a autoestima da cidade”, acrescentou.

O vice Ricardo Molina também deixou seu recado. “As pessoas terão orgulho de dizer que votaram no Rafael. Um cara que está na rua desde o primeiro dia de mandato, não é de agora, porque ele gosta das pessoas. Meu sonho e o dele, do que a gente quer para população de Americana, ficou ainda maior”.

Recebido com muitas bandeiras, luzes e buzinas do evento no formado drive-in, Rafael falou pela primeira vez oficialmente como candidato. “Não tenho palavras para expressar meus sentimentos nesta noite. Maior que isso é apenas o sonho de ver a cidade que a gente ama grande de novo e que volte a ser referência no Brasil inteiro”. E completou. “A gente vai trabalhar para que todas as cidades do Brasil saibam aonde fica Americana e que aqui tem emprego e qualidade de vida”.

O candidato ainda destacou o Plano 7 que apresentou em cartório com medidas que adotará nos primeiros 90 dias de governo.