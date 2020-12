Rafa Macris faz último discurso, não cita Omar e deseja boa sorte a Chico

O vereador de Americana Rafale Macris (PSDB) usou a tribuna para fazer seu último discurso durante a sessão desta quinta-feira. Rafael, que perde a cadeira de vereador por ter disputado a eleição como candidato a prefeito, ficou em 3º lugar na corrida majoritária, atrás de Chico Sardelli (PV) e Maria Giovana (PDT).

No discurso, Rafael falou do trabalho durante os quatro anos de mandato e se emocionou ao falar do motivo pelo qual resolveu entrar pra política. Rafael também não citou o atual prefeito Omar Najar (MDB) e desejou boa sorte aos eleitos para comandar a prefeitura, Chico e Odir Demarchi (PL).

Durante a visita de Chico e Omar na sessão, vários vereadores usaram a palavra, mas Rafael preferiu não se pronunciar. A fala do jovem foi após a saída da dupla – durante a palavra livre, no final da sessão. Assista: