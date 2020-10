Rafa Macris e Leoncine no calçadão neste sábado

O candidato a prefeito, o vereador Rafael Macris (PSDB) e o candidato a vereador Lucas Leoncine (PSDB) estiveram no calçadão do centro de Americana na manhã deste sábado. Acelerando o ‘corpo a corpo’ da campanha, a dupla estava conversando com as pessoas e entregando em mãos um material de apresentação de Rafa.

LEIA TAMBÉM: Rafa Macris lança candidatura a prefeito de Americana

“Estamos sendo muito bem recebidos, é muito legal nesse momento de dificuldade em relação à política, nesse momento em que algumas pessoas não acreditam mais nos políticos, a gente poder andar de cabeça erguida e peito aberto no centro da cidades”, disse Rafa.

SANTINHOS. O NM encontrou nesta manhã diversos santinhos de um candidato a vereador pelas ruas do calçadão. Na oportunidade, Rafa – que estava distribuindo um material de apresentação – falou sobre a prática. “É justamente o trabalho errado que é feito, infelizmente por alguns candidatos, eles acabam jogando material no chão, eles acabam saindo panfletando sem nenhum trabalho de conversa com as pessoas. Aqui a gente conversa com as pessoas e perguntamos se as pessoas aceitam receber nosso material”, enfatizou Rafa.