Rafa Macris doa tablet para que pacientes de covid-19 falem com a família

O vereador de Americana Rafael Macris (PSDB) fez uma doação de um tablet para a secretaria de saúde para ser usado pelos pacientes de coronavírus se comunicarem com as famílias enquanto estiverem internados.

Segundo o parlamentar, o termo para que o equipamento integre o patrimônio da prefeitura já foi elaborado.

“Seguindo o meu compromisso, dessa vez a doação foi diretamente para a Secretaria de Saúde que já fez o termo para que o equipamento integre o patrimônio da Prefeitura de Americana! Esse tablet será usado pelos pacientes para que tenham contato com as suas famílias por chamadas de vídeo durante o período de tratamento no Hospital! O momento é de EMPATIA”, disse Rafael.