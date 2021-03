Rafa Macris também critica subsídio da passagem de ônibus

O ex-vereador de Americana e terceiro colocado na disputa para prefeito de 2020 Rafa Macris (PSDB) também usou as redes sociais para criticar o prefeito Chico Sardelli (PV) por conta do subsídio de R$ 150 mil por mês para a empresa de ônibus que opera na cidade. Antes dele, a segunda colocada Giovana Fortunato (PDT) também tinha questionado o valor do subsídio.

Ele disse ser ‘triste’ a prioridade do prefeito de Americana e fez comparações com o que poderia ser comprado com os valores do subsídio.

Quem acompanhou o meu trabalho como vereador nos últimos anos viu que uma das minhas maiores lutas foi contra os abusos das empresas de ônibus com a população!

Na maior crise sanitária e econômica da história, o prefeito de Americana resolve repassar R$ 150 mil por mês para subsidiar a empresa de ônibus!

Com esse valor daria para comprar:

2.727 doses da vacina por mês; 1.923 cestas básicas por mês; 750 famílias atendidas com auxílio emergencial de 200,00 por mês;