Rafa Macris critica Bolsonaro por troca na Petrobras

Mais bolsonarista que o pai (deputado federal) Vanderlei e o irmão (deputado estadual) Cauê, o ex-vereador de Americana e candidato a prefeito em 2020 Rafael Macris/PSDB pela primeira vez criticou o presidente Jair Bolsonaro/Sem Partido, pela trapalhada feita no comando da Petrobras. Sem saber o que fazer, Bolsonaro colocou mais um general no governo, e ganhou a aprovação de RM- que publicou o posicionamento ‘pró mercado’ no twitter e no facebook.

Rafael Macris- @rafamacris

Bolsonaro demite presidente da Petrobras!

Castello Branco é mais um dos homens fortes de Guedes a deixar o governo. Até o momento o comando da Petrobras sem interferências políticas vinha sendo elogiado.

General Joaquim Silva e Luna assume o cargo após a aprovação do conselho.