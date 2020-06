A rádio do Grupo Liberal, de Americana, mudou de nome para tentar alavancar a audiência. Um dos maiores promotores da mudança da rádio é o secretário de Cultura Fernando Giuliani, presidente do MDB da cidade e ‘herdeiro torto’ do grupo de mídia local.

A rádio agora se chama Clube, deixou de ser Você- ao menos no AM.

Outro grande divulgador do novo nome é o radialista Cesar Polidoro, pré-candidato a vereador do PSDB na cidade.