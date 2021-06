Rádio Azul liberada para ser FM

A rádio Azul, de Americana, obteve liberação para se transformar em rádio FM já a partir deste segundo semestre. A rádio, hoje do empresário e ex-prefeito Omar Najar (MDB), vai passar a ter o dial 82,5 FM e fará a transição nos próximos meses.

Omar disse ao NM que ficou contente com a publicação no Diário Oficial da União na semana passada do ‘aceite’ da nova ‘casa’ da Azul. A rádio, que antes se chamava Azul Celeste, vai poder ficar um período operando no FM e no AM, mas depois ficará somente no FM.

Como tantas outras rádios, a Azul já aposta bastante nas redes sociais e aplicativos para alavancar a audiência.