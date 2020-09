‘Radicais de centro’ se posicionam com relação a Omar

Talvez podendo ser chamados de ‘Radicais de centro’, três dos candidatos a prefeito de Americana que ainda não teriam sua posição tão clara com relação ao governo Omar Najar/MDB se posicionaram a pedido do NM.

ADRIANO DETONA TUDO- Leia abaixo

O PSOL Americana e minha candidatura é de esquerda.

Para nós está mais claro que a luz do dia que somos oposição ao governo Omar e Maiscrises como também aos canditados que se apresentam como direta e extrema direito.

Omar e Maiscrises significam a burguesia no poder, significa governar para os mais ricos.

O PSOL Americana como partido socialista e de esquerda é e sempre será oposição a quem explora a classe trabalhadora.

Minha candidatura é para colocar as trabalhadoras e trabalhadores no poder.

FORA BOLSONARO

FORA DÓRIA

FORA OMAR

FORA MAISCRISES