Rachadinha na Câmara de Americana pode ameaçar vereador

Uma denúncia da cobrança de rachadinha na Câmara de Americana deve agitar os bastidores da Casa de Leis em fevereiro. O denunciante disse ter gravações e que teria sido abordado para ‘aderir’ à rachadinha ou deixar o emprego.

O uso de rachadinha (assessor devolver parte do salário para o ‘patrão) se tornou mais popular nos últimos anos depois de denúncias envolvendo o filho do presidente Bolsonaro, senador Flávio, que teria praticado por anos a divisão de dinheiro com assessores- alguns deles sendo até ‘fantasmas’.

Voltando a Americana, a denúncia ainda corre à boca pequena, mas pode se tornar grande em ano eleitoral e com interesse de suplentes dos ‘bocões’.